Diocese de Campina Grande promove 24h de oração pelo fim da pandemia

A Diocese de Campina Grande convida seus fiéis e “todo povo de boa vontade” a se unirem em oração pelas pessoas que sofrem acometidas pela Covid-19, neste dia 12 de maio.

Serão 24h ininterruptas de oração, com a celebração de missas, recitação do Santo Terço e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

As celebrações acontecerão em diversas igrejas espalhadas no território diocesano, com a mobilização do clero diocesano e religioso, institutos femininos de vida consagrada e dos leigos que também rezarão de suas casas.

Com dois sacerdotes internados em UTIs, (padres Alexandre e Hachid), e dois em observação em casa, (padres Jadeilson e Carlos Gonzaga (redentoristas), e incontáveis pessoas que foram infectadas, com familiares que também sofrem, essas 24h têm por objetivo levantar um clamor a Deus pela recuperação e pelo fim da pandemia.

A iniciativa partiu do padre Eude Araújo, pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Prata, “que aflito com a situação do aumento dos casos conclamou o povo de Deus para se unirem em oração”.

“Em 2007 devido a um grave acidente, fiquei internado em uma UTI com apenas 10% de vida, e foram os sacerdotes e leigos que se mobilizaram em oração para que eu pudesse me recuperar, e eu me recuperei. A forma que eu tenho de agradecer é fazendo da mesma forma, é intercedendo por eles”, assinalou o padre Eude.