Dia do Gari: profissionais de Campina Grande destacam importância do trabalho

Nesse domingo, 16 de maio, foi comemorado o Dia do Gari, profissional responsável pela limpeza urbana das cidades.

Durante a pandemia, esses profissionais se expõem diariamente porque também são responsáveis pela higienização das áreas mais movimentadas nos espaços públicos.

Em Campina Grande não é diferente. Faça chuva, faça sol, o trabalho dos garis é feito diariamente. São 350 profissionais que exercem as funções de varrição, capinação, podagem e coleta de lixo.

Em depoimento na reportagem especial do programa Jornal da Manhã, da Rádio Caturité, o gari William Lucena afirmou que trabalha na profissão há 29 anos e destacou a importância do profissional de limpeza.

“Eu gosto da minha profissão, de trabalhar em prol da comunidade. É de grande valor e de grande serventia, para mim e para todos nós. Quando você olha para trás e vê o serviço bem feito chega tem aquele gosto, aquele prazer de estar contribuindo. Posso dizer que deixei um legado”, frisou.

Alexandra Fernandes, que trabalha há 12 anos como gari, destacou que se sente feliz em trabalhar por ser um emprego muito digno.

“Sou muito grata por este emprego, que é digno. Fico muito feliz em contribuir na sociedade com a limpeza. Queria que a população reconhecesse o nosso trabalho e colocasse o lixo no lugar certo. As pessoas devem ter essa consciência, pois contribui com a saúde”, pontuou