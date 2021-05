Detran-PB amplia atendimento para candidatos à carteira de habilitação

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 13 de maio de 2021 às 12:36.

A partir de segunda-feira (17), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) vai estender o horário de atendimento para o setor de Habilitação, exclusivamente na sede de Mangabeira.

A decisão foi tomada pela direção do órgão, com o objetivo de melhor atender à demanda dos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como aos classificados no Programa de Habilitação Social (PHS).

O novo horário na sede, válido somente para atender aos serviços de captura online e entrega de CNHs, será das 7h30 às 16h. Para isso, os portões ficarão abertos até às 15h30. Outra mudança definida pelo Conselho Diretor do Detran-PB foi quanto ao número de agendamentos diários, que também foi ampliado em 50 por cento, somente na sede de Mangabeira e na 1ª Ciretran, em Campina Grande. As demais unidades não sofrerão alterações.

Ou seja, para a captura online e entrega de CNHs na sede de Mangabeira, o número de vagas muda dos atuais 160 para 240 agendamentos por dia.

Já em Campina Grande, passará de 80 para 120 vagas diariamente. Quanto às provas de Legislação, o atendimento foi ampliado dos 50 para 70 candidatos, e os exames de direção passarão de 60 para 90 candidatos por dia.