Desafio Nota Mil vai premiar estudantes da Rede Estadual com notebooks

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (17), a segunda temporada do programa Desafio Nota Mil, durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, visa incentivar a produção de redações e o desenvolvimento dos estudantes e neste ano vai premiar os vencedores com 17 notebooks, sendo 14 para os estudantes com maiores notas nas redações e outros três para professores com mais estudantes orientados.

A 1ª edição desta temporada acontecerá em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), na qual os estudantes irão desenvolver redações com o tema ‘Respeito e Responsabilidade – Pratique no Trânsito’, alusivo à Campanha Maio Amarelo, um movimento de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Podem participar deste Desafio estudantes do Ensino Médio matriculados em escolas da Rede Estadual de Ensino.

Na oportunidade, o governador comentou que a adesão ao programa em 2020 e os resultados obtidos foram uma grata surpresa.

“É um projeto que teve resultados extraordinários no ano passado. E este ano, tem uma novidade: nesta temporada vamos premiar os estudantes com notebooks. Vamos fazer com que até o dia 31 de maio já saia esse resultado e a gente possa premiar os alunos e estimular ainda mais esse programa”, frisou.

Ele ainda lembrou que quando o programa começou, no ano passado, havia em média 17% de redações nulas, hoje são apenas 3%.

“Houve uma qualificação e os alunos que participaram desse programa foram os que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acima de 900 pontos na redação. Então é um programa que dá um resultado imediato”, concluiu João Azevêdo.

Desafio Nota Mil – Criado no mês de março de 2020, o Desafio Nota Mil objetiva mobilizar, interagir com os estudantes da Rede Estadual de Ensino e manter uma rotina de estudos focada na prática da redação.

Entre março de 2020 e janeiro de 2021, nas 14 Gerências Regionais, 426 escolas e 12.475 estudantes participaram do Desafio, totalizando 142.998 redações – sendo 81% do ensino médio e 19% do ensino fundamental. Em relação à evolução da média geral, em abril/2020 era: 407,3, já em janeiro/2021 subiu para: 781,7 pontos.