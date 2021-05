Deputado federal nega irregularidades nas emendas adquiridas do governo Bolsonaro 

Apontado como um dos beneficiários do suposto esquema do “orçamento secreto” do presidente da República, Jair Bolsonaro, que sozinho teria adquirido cerca de R$ 80 milhões alocado sob emenda parlamentar, o deputado federal paraibano Wellington Roberto (PL) negou que tenha havido qualquer irregularidade no processo.

Conforme o deputado essa forma de indicação das emendas foi votada e aprovada no Congresso Nacional e que a oposição também é beneficiada com os mesmos recursos.

“Para mim isso é uma política marrom. Uma política recheada de falso moralismo. A minha vida é pautada no trabalho, principalmente a minha vida. Sempre fizemos ações direcionadas do governo federal para beneficiar os municípios e aqueles que realmente precisam receber alguma coisa através dos seus agentes públicos e a gente tem feito isso”, explicou.

O deputado ressaltou ainda que se os seus opositores estão incomodados é problema deles. “Eu mando eles trabalharem do mesmo jeito e não ficar nesse chove não molha, só fazendo política de maquiagem. Não têm um projeto. Não têm absolutamente nada dentro de uma consistência que possa beneficiar o povo da Paraíba. A gente está ali na condição de mostrar a realidade de uma forma muito transparente”, disse.

Segundo ele, a notícia de que estaria fazendo parte de um suposto esquema de emendas por fazer parte da base do governo, são fatos plantados, fake News e as pessoas que fizeram isso vão ser processadas.

“É isso que eles merecem. Isso é diferente de mensalão, petrolão, ali sim, é que foi roubo. O que se faz é dentro de um orçamento votados pelas duas Casas, transparente, de uma forma objetiva para beneficiar estados e municípios, eles estão achando o quê?”, argumentou o deputado.