Deputado diz não ter medo de possível candidatura de petista à Câmara

O deputado federal Frei Anastácio (PT) afirmou que não tem medo e não fica preocupado com a possibilidade do ex-deputado federal Luiz Couto (PT) disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições do próximo ano.

Ele considerou que é preciso que haja nomes com relevância e feitos pela Paraíba para disputar as eleições que estão chegando.

– É muito importante que Luiz seja candidato porque vamos precisar ter votos. Precisamos de pessoas que tenham nome e representatividade. Não fico com medo, não fico preocupado. Estou com Luiz e com os outros companheiros que se coloquem como candidatos – disse.