Deputado considera que agora é o momento de articulações para 2022

O deputado federal Efraim Filho (DEM) agradeceu ao presidente do Cidadania na Paraíba, Ronaldo Guerra, e ao governador João Azevêdo (Cidadania), pela lembrança por seu nome na disputa eleitoral do próximo ano.

Ele destacou que agora é o momento de articulações acerca das eleições de 2022 e considerou que tem feito “o dever de casa”.

– Colocamos nosso nome à disposição e é importantíssimo que trabalhemos com as lideranças em um trabalho de articulação para a construção de espaços – disse.

Segundo Efraim, o governador João Azevêdo revelou que vai tratar sobre as definições políticas para a composição de chapa já no segundo semestre deste ano. Também disse que seu maior slogan será o trabalho e que respeita todos os nomes que existem dentro do grupo.

Efraim ainda ressaltou, em entrevista a uma emissora de rádio, que a definição será feita “no tempo certo, no tempo correto, um pouco mais adiante”.