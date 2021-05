Deputado comenta sobre a composição da chapa do governador na PB

Apesar da distância considerável do pleito, as eleições para o Governo da Paraíba em 2022 não deixam de ser pauta de conversas políticas nos veículos de imprensa do Estado.

Em mais uma discussão nesse sentido, o deputado Hervázio Bezerra comentou, em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira, 18, como ele acredita que devem acontecer as negociações à respeito do seu companheiro de chapa na disputa do ano que vem.

Exemplificando ainda mais o assunto, o deputado comentou os interesses do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e do deputado e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), na vaga.

– É público e notório o interesse dos dois. Mas, creio eu que, entre amigos, tudo deve se resolver na melhor forma possível. Nomes todo mundo tem. Quero ver ter nomes de relevância como os nossos – pontuou.

No entanto, Hervázio destacou que o cenário político de Veneziano atualmente é mais favorável a uma continuidade no cargo.

– Veneziano tem um cargo de alta relevância. Ainda mais somado a ascensão de dona Nilda Gondim ao Senado Federal. Política é soma e não divisão. E o próprio João Azevêdo tem elogiado as posturas de Veneziano – apontou.