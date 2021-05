Deputada revela vontade de disputar a reeleição em 2022

A deputada estadual Cida Ramos (PSB) revelou que pretende disputar a reeleição nas eleições de 2022 e destacou que vê a necessidade de dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito em seu mandato.

Cida destacou, durante entrevista à Rádio Caturité FM, que está na política porque enxerga a política como uma ferramenta de transformação, desde os seus 15 anos.

Ela lembrou que é professora e que não vive da política institucional, mas tem o objetivo de continuar trabalhando em torno de pautas sociais, especialmente a educação.

– Sou professora da universidade, eu não vivo da política institucional. Faço política porque desde os meus 15 anos a política me deu sentido e me fez compreender as relações humanas. Estou na política para modificar as relações humanas, a vida das pessoas e a minha própria – disse.