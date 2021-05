Deputada revela qual será o foco do PSB nas eleições de 2022

A deputada estadual Cida Ramos (PSB) comentou que o PSB vai priorizar, além da eleição de deputados federais e estaduais, uma maior inserção eleitoral no processo de 2022.

De acordo com Cida, o partido quer organizar um campo propício para a discussão do acesso ao trabalho e à renda. Ela lamentou a realidade das atuais 33 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e disse que é preciso que haja um projeto que se preocupe com o desenvolvimento econômico e com a inclusão social das pessoas.

Cida destacou que uma frente de partidos unidos contra o fascismo e a favor da população está sendo formada na Paraíba e envolve, até então, PSB, PV, PCdoB, PT e PSOL.

– É uma frente que luta contra essa situação de estagnação econômica que o país se encontra. É uma frente que diz não ao desemprego e à fome. É uma frente em defesa da vida, em defesa das políticas públicas, em defesa do povo paraibano e brasileiro – disse.

A parlamentar explicou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a frente não faz oposição ao governador João Azevêdo (Cidadania) e, se ele estiver de acordo com as ideias apresentadas, também pode integrar a frente.

– Não discutimos nada contra o governador, até porque até agora o governador não disse como ele se coloca diante das candidaturas e dos projetos em curso no Brasil – disse.