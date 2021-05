Deputada revela articulação que pode reunir RC e Cartaxo em 2022

A deputada estadual Cida Ramos (PSB) revelou, em entrevista a uma emissora de rádio local, que há uma articulação com partidos para que haja uma frente de oposição nas eleições do próximo ano.

Ela mencionou que fazem parte dessa articulação os partidos PSOL, PT, PCdoB, PDT, PV e PSB.

Segundo Cida, as discussões com esses partidos têm sido interessantes e visam recuperar a política do estado e do Brasil.

Ao ser questionada se o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) e o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), estão nesse projeto, ela disse que eles fazem parte dos partidos da frente e, por isso, é natural que estejam representados.

– Esse projeto inclui todos esses partidos. Se tanto Cartaxo como Ricardo estão nesses partidos, então estão representados – disse.