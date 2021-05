Deputada do PSB diz que faz críticas consistentes ao governo João Azevêdo

A deputada estadual Cida Ramos (PSB) afirmou que não faz uma oposição sistemática ao governo de João Azevêdo (Cidadania) na Paraíba, mas uma oposição que não coaduna com muitas ações e tem críticas consistentes à forma de fazer política do governador.

– Temos uma crítica muito grande. Tenho tentado derrubar o veto a projetos fundamentais para a população. Temos uma oposição muito crítica ao rumo do governo João Azevêdo – disse.

De acordo com Cida, faltou uma ação efetiva, durante a pandemia, de apoio ao pequeno e microempreendedor e políticas públicas de combate à fome dentro do governo do Estado.

Ela ainda ressaltou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que mesmo sendo oposicionista, não concorda com a forma de atuação de alguns integrantes da oposição que tem viés bolsonarista na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Ela disse, um determinado campo que faz oposição ao governo da Paraíba