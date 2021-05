Dengue e Covid-19: governo alerta para a possibilidade de infecção simultânea na Paraíba

A técnica Carla Jaciara, da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, falou nesta quarta-feira (12), em entrevista a uma emissora de rádio, sobre as arboviroses.

As arboviroses são vírus transmitidos pela picada do Aedes aegypti. As doenças mais conhecidas no Brasil transmitidas pelo mosquito são a dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Carla destaca que o governo estadual se preocupa com uma possível epidemia de dengue no Estado, pois os sintomas da doença são semelhantes ao da covid.

– Realmente, é uma preocupação que a Secretaria de Saúde está juntamente com o Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis. Infelizmente, temos casos bastante preocupantes quando se compara ao boletim anterior. Porém, temos uma contrapartida que é uma questão de uma possível epidemia simultânea de dengue e covid. Trazemos a questão da similaridade de sintomas de dengue e covid que, na verdade, acaba mascarando esses sintomas da dengue – disse.

É necessário que a população elimine criadouros do mosquito Aedes aegypti, como, por exemplo, fechar reservatórios de água nas casas e não deixar acumular água em vasos de plantas, lajes, piscinas, lonas de cobertura e telhados.

Em caso de sintomas como dor de cabeça, febre, dores musculares, diarreia, fadiga, manchas avermelhadas no corpo, deve procurar atendimento médico.