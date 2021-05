Defesa Civil de CG alerta sobre riscos neste período de chuvas

O coordenador da Defesa Civil de Campina Grande, Ruiter Sansão, destacou situações que pedem o acionamento do órgão neste período chuvoso, como a observância de afundamentos de piso, trincas, rachaduras e deslocamentos de postes. Ele também disse que é preciso evitar utilizar aparelhos eletrônicos, como celulares, conectados a tomadas durante esse período chuvoso.

De acordo com Ruiter, a Defesa Civil já acionou a Secretaria de Assistência Social de Campina Grande para que dê início à campanha do agasalho, tendo em vista a queda de temperaturas e as famílias que precisam de amparo neste momento.

Ruiter comentou, em entrevista a uma emissora de rádio, que a Defesa Civil é vista muitas vezes como chata por trabalhar muito mais no período sem chuvas, na prevenção de acidentes.

– Caso o morador observe um risco, ele deve acionar a Defesa Civil, no número 199, ou o Corpo de Bombeiros, no 193 – disse.