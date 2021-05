“Decreto municipal será mais restritivo que o estadual”, diz prefeito de CG

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), anunciou que o decreto municipal que será divulgado nesta sexta-feira (14) – que tem por objetivo conter o avanço da pandemia de coronavírus na cidade – será ainda mais restritivo que o decreto estadual.

Em entrevista à Rádio CBN, Bruno exemplificou citando que no decreto estadual são permitidos eventos com 30% da capacidade máxima do local.

“Eu posso citar um exemplo: o Spazzio tem capacidade para 10 mil pessoas, então, em tese, se pode colocar ali 3.000, 3.500 participantes. A gente não tem como permitir isso, como nunca permitiu ao longo desses 14 meses de pandemia”, completou.

Na ocasião, o chefe do executivo campinense destacou que ainda não deu mais detalhes do documento, uma vez que ele ainda está passando por alguns ajustes.

“As medidas necessárias estão sendo tomadas e serão sempre tomadas. Como tenho dito desde o princípio, no instante que nós percebemos que é possível abrir um pouco mais, vamos. No instante que for necessário restringir um pouco mais, nós vamos também”, finalizou.