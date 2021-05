´Dança das cadeiras´ no jornalismo da Rede Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Globo vai promover diversas mudanças e troca de apresentadores nos telejornais da emissora e da Globonews. Uma das principais alterações é que Heraldo Pereira deixará o comando do Jornal das Dez no canal a cabo e vai passar a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil, direto de Brasília.

Aline Midlej assumirá a apresentação do Jornal das Dez, do Rio. Já Giuliana Morrone, que está há oito anos no Bom Dia Brasil, vai para o noticiário noturno, no Jornal da Globo. Da capital do país, ela também fará participações no Jornal das Dez.

Segundo comunicado do diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, divulgado pela emissora, as mudanças entram em vigor nas próximas semanas.

Na Globonews, outra alteração é que o Edição das 10h vai passar a se chamar Conexão GloboNews, com apresentação de Leilane Neubarth, do Rio de Janeiro, José Roberto Burnier, de São Paulo –ambos voltando de home office depois de se vacinarem– e Camila Bonfim, de Brasília.

Já Cesar Tralli será efetivado como âncora no Edição das 18h, função que ele vem ocupando há mais de um ano. O jornalista também segue na apresentação do SP1, na Globo.

Julia Dualibi será efetivada como âncora do Em ponto. Ela segue tendo a companhia de Octavio Guedes nos comentários.