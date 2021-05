Covid-19: situação epidemiológica volta a agravar-se na Paraíba

O secretário de Saúde do estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, falou nesta segunda-feira (17), em entrevista a uma emissora de rádio, sobre a classificação dos municípios de acordo com as bandeiras determinadas no Plano Novo Normal.

Segundo Geraldo, houve uma mudança da bandeira amarela para laranja agravando a situação epidemiológica.

– Já alertávamos há quatro semanas sobre esta possibilidade de uma terceira onda. Nos municípios pequenos quase ninguém usa máscara e nos municípios maiores também há comportamentos de risco. Uma parcela substancial da sociedade continua sem entender que o novo coronavírus tem a característica de alta propagação – disse.

De acordo com a 25ª avaliação do Plano Novo Normal, a Paraíba tem 153 municípios na bandeira laranja, 60 na bandeira amarela e 10 cidades na bandeira vermelha.

O secretário reforça que os paraibanos continuem usando máscaras, evitem aglomerações, lavem as mãos com água e sabão ou usem álcool em gel.