Covid-19: secretário campinense volta a criticar divisão de vacinas

O secretário de Saúde de Campina Grande, Filipe Reul, voltou a pedir equidade na distribuição de vacinas contra a Covid-19 no Estado, durante entrevista a uma emissora de rádio nesta sexta-feira (14).

Ele disse não entender como a capital João Pessoa tem conseguido avançar de forma tão intensa na vacinação em contrapartida de outros municípios.

“A vacinação deve avançar de forma igualitária em todo a Paraíba, a população das cidades, a exemplo de Campina Grande, Patos, Guarabira, Sousa, pressionam os gestores de Saúde porque eles veem na imprensa o avanço da vacinação na capital”, completou.

Reul denunciou ainda que alguns públicos vacinados em João Pessoa sequer estão nas pautas técnicas de distribuição das vacinas.

“A própria Secretaria Estadual de Saúde quem define os públicos que devem ser vacinados pelos municípios, seguindo, é claro, as notas de distribuição por parte do Ministério da Saúde, logo, poderia ter sim algo mais direcionado por parte do órgão para que haja o cumprimento das notas técnicas”, opinou.

Na ocasião, o gestor fez questão de pontuar que não é contrário a vacinação, pois quanto mais paraibanos vacinados é melhor para se livrar da pandemia.

“Deve ter equidade […] Em Campina iniciamos a vacinação de pessoas com comorbidade com 54 anos de idade, e João Pessoa, acredito eu que no dia de ontem, estava vacinando pessoas de 35 com comorbidades, é um diferença considerável”, finalizou.