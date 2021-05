Covid-19: Secretaria de Saúde da Paraíba vai realizar caravana de conscientização

Diante do agravamento da crise sanitária decorrente da Covid-19, uma ação de conscientização deve ser realizada nas cidades paraibanas. A informação foi confirmada pelo secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi, em entrevista nesta segunda-feira (17).

Segundo Beltrammi, o trabalho educativo para conscientizar a população continuará sendo feito na imprensa, mas uma equipe da secretaria deverá visitar municípios para conversar com as pessoas e mostrar a importância de usar máscaras e seguir as medidas restritivas.

– A Secretaria de Saúde não vai sair dos microfones enquanto os espaços estiverem sendo concedidos. E a partir desta sexta-feira sairemos em comitiva pelas cidades para conversar, para fazer esse apelo e essa conscientização – explanou.