Covid-19: Prefeitura de João Pessoa alerta sobre comorbidades priorizadas na vacinação

Durante a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de João Pessoa tem imunizado as pessoas com comorbidades, de acordo com os grupos indicados pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI). Para comprovar que está incluído nesses grupos, o cidadão deverá apresentar, no momento da vacinação, laudo médico declarando a comorbidade do paciente.

Segundo o Plano Nacional de Imunização, é prioridade imunizar as pessoas com diversas comorbidades, que vão do diabetes melitus a pneumonias crônicas graves; hipertensão arterial, doença cerebrovascular, doença renal crônica, entre outras (veja a lista).

Documentação

Quando for tomar a vacina é essencial portar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF, comprovante de residência e cópia do laudo que comprove sua condição. O laudo deve estar o mais atualizado possível. A cópia do documento comprobatório ficará retida para posterior apuração por Comissão da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério Público.