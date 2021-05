Covid-19: Prefeitos abre novos leitos em hospitais de CG

O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou na manhã desta terça-feira, 18, a abertura de 24 novos leitos de enfermaria de covid-19 em Campina Grande.

No total, a Secretaria Municipal de Saúde está viabilizando mais cinco leitos no Complexo Hospitalar Municipal Pedro I e 19 no Hospital João XXIII. No geral, a cidade chega a 490 leitos exclusivos para o tratamento de pessoas com o novo coronavírus.

Com a abertura dos leitos do Hospital Pedro I, Bruno Cunha Lima informa que a unidade hospitalar chega a 95 de enfermaria. Somado aos 60 de UTI, são 155 leitos exclusivos para pessoas com o novo coronavírus no hospital, que é a maior referência no tratamento destes pacientes no Estado da Paraíba.

Dos 19 leitos do Hospital João XXIII, nove são conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) e 10 particulares, que também integram a rede geral de atendimento de pacientes com covid-19 na cidade. A unidade já dispõe de 5 leitos de UTI, conveniados com o Município.

Na semana passada, também por determinação do prefeito Bruno a Secretaria Municipal de Saúde também redirecionou o perfil da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Maia, no Alto Branco, para atendimento de covid-19, com mais 19 leitos de enfermaria e 11 de UTI.

Apesar da expansão na estrutura de atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção da população para a necessidade de redobrar os cuidados.

“É um grande ganho de leitos, resultado de um esforço enorme. Mas a gente reforça que o poder público também tem um limite, que cada cidadão deve contribuir seguindo as medidas de higienização pessoal, fazer o distanciamento social, aqueles que puderem se vacinar tomar a vacina para contribuir nesse momento difícil que a cidade e o estado estão passando”, disse o secretário executivo de Saúde, Gilney Porto.