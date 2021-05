Covid-19: Paraíba amplia para 10 municípios a vacinação a Pfizer

A Paraíba está aumentando de três para 10 os municípios com capacidade técnica de vacinação contra a covid-19 com as doses da Pfizer/Comirnaty.

Nesta quarta-feira (19), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) fará a distribuição de 11.700 doses da vacina, referentes à primeira parte do esquema vacinal de 5,06% da população prioritária. Serão contempladas pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente que possuem auxílio BPC.

Até esta terça-feira (18), o Estado totaliza o recebimento de 1.691.760 doses de vacinas. Este é o segundo lote de vacinas da Pfizer/Comirnaty distribuído na Paraíba.

De acordo com a 20ª pauta de distribuição, as 11.700 doses serão divididas de forma integral, sem o armazenamento de reserva técnica na rede de frio da SES, para: Bayeux (696), Cabedelo (426), Cajazeiras (396), Campina Grande (2.412), Guarabira (366), Itabaiana (168), João Pessoa (5.184), Patos (642), Santa Rita (882) e Sousa (528).

Anteriormente, apenas a capital paraibana, Campina Grande e Cabedelo haviam recebido os imunizantes da Pfizer, por conta da capacidade técnica de manejo das doses.

O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, enfatiza que é necessário manter o planejamento e os critérios de vacinação para o cumprimento do cronograma de acordo com o Plano Nacional de Vacinação (PNI).

“É importante que os municípios priorizem dentro do público com comorbidade as gestantes e puérperas que possuam hipertensão, diabetes gestacional, condições respiratórias graves e outros agravos previstos no Plano Operacional de Vacinação”, reforça. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina deverá obedecer o prazo de 12 semanas.