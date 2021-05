Covid-19: Hospital Regional de Patos tem 95% dos leitos ocupados

O diretor do Hospital Regional de Patos, Francisco Guedes, demonstrou preocupação sobre a ocupação de leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Ele destacou que, atualmente, o hospital está com 95% dos leitos ocupados, sendo 95% dos leitos de UTI e 100% dos leitos de enfermaria.

Francisco disse que ainda não sabe o motivo do aumento no número de internações em todas as macrorregiões de saúde e questionou se é possível que já seja o reflexo do Dia das Mães, tendo em vista que, usualmente, o vírus tem um prazo de 15 dias para se manifestar.

– Ainda não se sabe o motivo desse estrangulamento neste momento, se é uma terceira onda, se é o reflexo de outras variantes. Ainda não conseguimos mensurar se isso é reflexo do Dia das Mães – disse.

O diretor revelou, em entrevista a uma emissora de rádio, que o hospital está sofrendo com a dificuldade de aquisição de medicamentos. Ele disse que, além de não haver fornecedores, alguns medicamentos apresentaram um aumento considerado absurdo.

– Uma medicação que custava 17 reais hoje chega a 200 e poucos reais. Nós precisamos de uma intervenção dos órgãos e controle dos órgãos competentes, a exemplo do Ministério Público – colocou.

Francisco ainda pediu que a população colabore no combate à Covid-19, não aglomerando, usando máscara e higienizando as mãos.