Covid-19: cidade do Sertão adota medidas mais restritivas

O prefeito de Cajazeiras, José Aldemir (PP), afirmou que, após a percepção do crescimento de casos da Covid-19 no município e em toda a Paraíba, adotou medidas mais restritivas no município, como toque de recolher das 22h às 05h e bares e restaurantes funcionando presencialmente apenas até às 18h.

José se mostrou estarrecido com a realidade atual dos hospitais da Paraíba e revelou que, ao precisar transferir um paciente com Covid-19, encontrou os leitos dos hospitais de Patos, Pombal, Sousa e Campina Grande todos ocupados.

– Eu vim conseguir vaga em João Pessoa. Não é brincadeira. Em um dia, morreram duas pessoas aqui e semana passada foram 57 positivados com a doença. Temos que tomar medidas restritivas e reforçar a fiscalização – disse.