Covid-19: Campina continua vacinação para pessoas com 40+ com comorbidades

O secretário de Saúde de Campina Grande, Filipe Reul, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta terça-feira (18) para pessoas acima de 40 anos com comorbidades nos centros de saúde, policlínicas e na pirâmide do Parque do Povo a partir das 14h.

– Você que porventura não recebeu a primeira dose e é beneficiário do BPC, idoso acima de 60 anos e pessoas com síndrome de Down também pode procurar pelo Parque do Povo no período da tarde – disse.

De acordo com Filipe, Campina Grande está no aguardo da chegada das segundas doses da CoronaVac, que deve acontecer entre hoje e amanhã (19). Ele frisou que as segundas doses serão destinadas à finalização da imunização de quem está aguardando.