Corpo de menino Gael é sepultado na Paraíba

Foi sepultado na manhã desta quinta-feira, 13, na cidade de Prata, no Cariri paraibano, o corpo do menino Gael, de três anos, morto em São Paulo. A suspeita de ter cometido o crime, que ocorreu na última segunda-feira, 10, é a própria mãe do garoto. Ela foi presa em flagrante.

O velório iria ser realizado na quadra de esportes da cidade, mas devido a recomendação do Ministério Público, foi transferido para a casa da família. No local, a vigilância sanitária criou um protocolo de segurança e todas as pessoas que entravam na casa tinham que utilizar álcool 70%.

O pai do menino, que trouxe o corpo do filho para ser sepultado na cidade de Prata, disse que e janeiro do próximo ano iria buscar o menino em São Paulo, para morar com os familiares na Paraíba.

O caso movimentou a cidade e muitas pessoas acompanharam o sepultamento. No cemitério, apenas familiares puderam entrar. O sepultamento durou apenas cinco minutos.