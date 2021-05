Consultora do Sebrae comenta o impacto da pandemia no empreendedorismo feminino

A consultora do Sebrae, Nivânia Silva, falou sobre a importância do empreendedorismo feminino e como a pandemia impactou os negócios liderados por mulheres, em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira, 14.

Segundo Nilvânia, a pandemia foi um grande dificultador para o empreendedorismo feminino, pois, segundo ela, com as aulas remotas e o papel atribuído apenas às mulheres devido à sociedade, muitas precisaram abandonar seus negócios para cuidar dos afazeres domésticos.

“Em uma pesquisa do Sebrae, nós percebemos que o empreendedorismo feminino sofreu muito com a pandemia. Infelizmente, ainda existe uma cultura machista que faz com que a mulher tenha menos tempo de se dedicar aos seus negócios, pois elas precisaram se dedicar mais à casa e filhos. Sabemos que na cultura brasileira se tem isso de que essas atividades cabem às mulheres, e isso dificulta o empreendedorismo feminino”, explicou.

Nilvânia ainda destacou que o atraso no pagamento de dívidas é um outro fator determinante nesse impacto nos negócios liderados por mulheres e explicou que o Sebrae dá orientações para estas e outras questões.

“O conselho que eu dou é que o negócio precisa ser planejado, e tudo isso acontece com um estudo minucioso. O Sebrae oferece cursos remotos, no nosso site, nós temos materiais que proporcionam conhecimento. Além disso, nós estamos de portas abertas para ajudar e fornecer informações para quem quer empreender, seja pra quem vai iniciar, ou até mesmo para quem quer crescer com o seu negócio”, ressaltou.