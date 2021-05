Comerciantes destacam experiências dentro do Mercado Público de Galante; ouça

Galante é um dos três distritos de Campina Grande, situado no Planalto da Borborema e extremo Leste da região. O Mercado Público do distrito é um local que fomenta a economia do distrito e aglutina diversos comerciantes.

Antônio de Oliveira Leal, trabalha próximo ao Mercado Público de Galante e revelou que as vendas diminuíram bastante desde o ano passado. Ele disse que vende balas e pipocas e, com a suspensão das aulas presenciais, suas vendas caíram muito.

Dedé da Cagepa trabalha no distrito como mototáxi e ficou feliz ao falar sobre as chuvas que vão favorecer os agricultores.

Apolônio da Silva Gonçalves atua há 25 anos no Mercado Público de Galante e disse que a tradição vem de família. Ele disse que tem uma clientela fiel, que sempre o procura por saber da qualidade do seu queijo.

Segundo Apolônio, mesmo com a transformação feita no Mercado Público, as pessoas não deixam de procurar o local, que ficou muito mais visitado após a integração do São João e a tradição do Trem do Forró.

Geraldo Rafael atua no Mercado Público de Galante há seis anos e disse que as pessoas procuram mais inhame, macaxeira, feijão verde e banana. Ele frisou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que mora em Juripiranga, mas todo sábado está em Galante para comercializar seus produtos.

Um consumidor do Mercado, Assis Campos, disse que “os preços são razoáveis e a mercadoria é de qualidade”.

Ouça agora a reportagem completa: