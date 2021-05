Comerciantes da Feira de Troca em CG seguem impossibilitados de trabalhar

Comerciantes da Feira de Troca em Campina Grande – que funciona nas imediações da Feira da Prata – continuam impossibilitados de trabalhar devido a problemas com a administração de um novo supermercado inaugurado recentemente na localidade.

Há alguns dias nós trouxemos aqui no portal o depoimento de alguns desses trabalhadores sobre essa situação.

Segundo um deles, João Dionísio, que trabalha no espaço há cerca de 12 anos, essa é a primeira vez que eles enfrentam uma, nas palavras dele, retaliação desse tipo.

– O que nós sabemos é que, por ordem do proprietário do estabelecimento, nós não podemos mais trabalhar onde sempre estivemos. Já tentamos a todo custo conseguir um apoio da Prefeitura de Campina Grande, mas, até o momento, conseguimos resposta apenas do presidente da Câmara Municipal – relembrou.

Ainda segundo o comerciante, o vereador teria assinado um requerimento que garantiria o retorno dos comerciantes ao trabalho. Porém, João Dionísio explicou em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça, 18, que na verdade para que isso se concretize ainda falta a assinatura do secretário de Obras e Serviços Urbanos do município, Geraldo Nobre, que atualmente está afastado das funções.

– Por isso, o retorno nosso, previsto para o último final de semana, não aconteceu. Estamos mais uma vez apelando à imprensa que nos dê voz nesse momento porque, repito, nunca enfrentamos tamanha retaliação – lamentou.