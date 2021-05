Comerciante é assaltado pela segunda vez em menos de 10 dias em Campina

Um comerciante que trabalha em uma feira de Campina Grande teve o seu veículo tomado por assalto no início da manhã desta quarta-feira, 12.

Segundo ele, o caso aconteceu nas proximidades da Estação Velha.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele contou como tudo aconteceu.

– Eu vinha chegando para trabalhar quando dois indivíduos se aproximaram. Um deles me pediu R$ 2. Eu disse que não tinha, mas que depois dava. Após isso, o outro já foi logo dizendo: “Que nada! Me dê a chave do carro e o que tiver no bolso”. E aí levaram meu carro – contou.

O delegado Demétrius Patrício também falou à rádio e contou como a polícia conseguiu prender os dois indivíduos e recuperar o veículo do trabalhador.

– Nós recebemos a denúncia da ocorrência. Uma viatura da PM flagrou os dois em atitude suspeita no bairro de José Pinheiro. Ao realizar a abordagem, foi constatado que o veículo que estava de posse dos dois era produto de roubo. Foi efetuada a prisão e os dois encaminhados à Central – disse.

O detalhe desse caso é que o mesmo comerciante já havia sido alvo da ação de bandidos havia cerca de 10 dias. No primeiro caso, bandidos acabaram levando o dinheiro apurado pelo comerciante no dia e também o seu celular.