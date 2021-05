Com ajuda de cão farejador, Polícia Militar apreende drogas em JP

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 18 de maio de 2021 às 16:14.

A Polícia Militar localizou e apreendeu várias quantidades de drogas, que estavam em um barraco, na zona sul de João Pessoa. A apreensão dos entorpecentes aconteceu nesta terça-feira (18), durante ações do patrulhamento preventivo na comunidade do Timbó.

Os policiais do 5º Batalhão chegaram à região do barraco durante rondas, e tentaram alcançar dois suspeitos que fugiram ao perceberem a chegada da PM na região.

Com o apoio da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a PM encontrou 279 comprimidos artane (usados como alucinógenos), 63 pinos de cocaína e várias porções de maconha.

Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes. As ações de combate ao tráfico de drogas continuam e qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser encaminhada pelo número 190.