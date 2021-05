Colégio Agrícola da UFPB abre inscrições para 195 vagas em cursos técnicos

Nesta segunda-feira, 17, o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN), unidade integrante do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu um processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio em agropecuária, agroindústria, aquicultura, nutrição e dietética e ciências da natureza.

No total, estão sendo oferecidas 195 vagas e todos os cursos são para ingresso no semestre letivo de 2021.1, com início das aulas no dia 12 de julho. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de junho.

Os candidatos interessados devem se inscrever de forma online e a seleção será realizada em única fase, a partir da análise do histórico escolar.

Os cursos ofertados são na modalidade de ensino profissional presencial, mas por conta da pandemia, as aulas serão desenvolvidas remotamente, enquanto perdurar o distanciamento social.

Confira as vagas ofertadas:

– 35 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária Integrado, na modalidade Proeja;

– 40 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária Subsequente;

– 40 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Agroindústria Subsequente;

– 25 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Aquicultura Subsequente;

– 40 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Nutrição e Dietética Subsequente;

– 15 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Laboratório de Ciências da Natureza Subsequente.

Segundo a UFPB, serão disponibilizadas 5% das vagas de cada curso para pessoas com deficiência. Além disso, o CAVN reserva 50% do total das vagas ofertadas por curso para candidatos egressos de escolas públicas.

Metade destes 50% serão reservados para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, e a outra metade será reservada para candidatos egressos de escolas públicas, independente da renda.

Ainda dentro destes 50% de vagas, haverá uma nova subdivisão na qual será aplicado um percentual para reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e não autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 28 de junho de 2021, na Secretaria do CAVN e no site da UFPB.

A matrícula dos classificados na 1ª chamada do processo seletivo acontecerá no período de 29 de junho a 5 de julho, presencialmente, na Secretaria do CAVN, em Bananeiras, nos dias úteis, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h, ou à distância, mediante envio da documentação ao e-mail: [email protected]

Ainda conforme a UFPB, as matrículas dos candidatos classificados na 2ª chamada do processo seletivo acontecerão, ou presencial ou à distância, entre os dias 7 e 9 de julho. O início do período letivo está previsto para dia 12 de julho.