Codevasf se transforma em atrativo para as emendas parlamentares

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) foi expandida na gestão Bolsonaro e loteada pelo grupo Centrão, da Câmara Federal.

Essa Companhia terá cerca de um terço dos R$ 3 bilhões do ´orçamento secreto´ para emendas parlamentares, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo.

Parte dos recursos das emendas vai para a compra de tratores e equipamentos agrícolas com preços superfaturados, ainda de acordo com a reportagem.

Criada em 1974 para atender 504 cidades, a estatal hoje abrange 2.675 municípios em 15 Estados – além do Distrito Federal -, sendo que mil deles foram incluídos pelo presidente Jair Bolsonaro.

A Codevasf atende o Amapá, reduto do senador David Alcolumbre (DEM-AP), o Rio Grande do Norte, base do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a Paraíba, do deputado Wellington Roberto, líder do PL na Câmara Federal.

E o Senado já aprovou proposta para a estatal atuar também no Amazonas, em Roraima e no Sul de Minas.

*Com informações do ´estadão´