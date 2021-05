Cinegrafista é assaltado por homem armado, em João Pessoa

Na manhã desta terça-feira, 11, o cinegrafista Walter Paparazzo foi assaltado ao chegar a sua residência, em João Pessoa. A vítima está bem, porém teve o celular e a moto roubados.

Walter explicou que ao chegar em casa, após cobrir um velório em um cemitério da capital paraibana, foi surpreendido pelo assaltante por volta das 10h30 da manhã de hoje.

“Uma pessoa apareceu armada, e mandou eu me afastar da moto, se não iria estourar minha barriga. Tudo o que ele pediu pra fazer eu fiz, quando ele saiu eu olhei pra trás e ele me mostrou o revólver. Não fizeram nada comigo, eu estou com um técnico vendo as imagens da câmera de segurança”, explicou.

O cinegrafista afirmou que pediu ajuda aos vizinhos, mas que não obteve a ajuda necessária. A moto, com três meses de uso, e o celular usado como instrumento de trabalho não foram recuperados e a polícia militar segue em investigação do caso.