Cidade do Sertão decreta toque de recolher devido à covid-19

O prefeito José Aldemir, da cidade Cajazeiras, no Sertão do Estado, decretou toque de recolher a partir dessa segunda-feira, 17, na cidade e segue até o final do mês e maio.

De acordo com o decreto, os cidadãos devem evitar de sair às ruas entre às 22h e às 5h da manhã.

Estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes só devem funcionar até às 18h e, a partir desse horário, só por meio de delivery.

A mudança é devido ao fato de o hospital da cidade, que é referência para casos de covid-19, chegou a 100% de ocupação.

*Com informações da TV Paraíba.