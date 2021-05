Cidade de Borborema sedia neste fim de semana etapa do projeto Raízes do Brejo

No ano em que completa 60 anos de emancipação política, a cidade de Borborema sedia, neste fim de semana, mais uma etapa da Rota Cultural Raízes do Brejo, que envolve nove municípios da região.

A cidade, que fica distante a cerca de 127 km de João Pessoa e possui pouco mais de 5 mil habitantes (Censo de 2009), se destaca pelas paisagens e cachoeiras naturais (Roncador e Boa Vista).

O Raízes do Brejo é um projeto que procura resgatar a cultura das cidades envolvidas, apresentar as pessoas que dia a dia produzem seu artesanato, fazem as suas receitas, e que possam tornar essas atividades em um meio de vida, gerando renda extra e até abrindo novas vagas de trabalho.

A abertura da programação da Rota Cultural acontece, nesta sexta-feira (8), à tarde, com uma apresentação da peça de teatro encenada por alunos da rede municipal de ensino.

O espetáculo intitulado ‘As Lembranças das Marias’ tem como proposta homenagear a cidade, as professoras e a infância dos habitantes de Borborema. À noite, por volta das 21h, acontece o show de Kelson Kiss.

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura, Arnaldo Pereira de Lima Júnior, no sábado (9) estão programadas uma série de atividades culturais ao longo do dia. À noite, acontecem shows com as bandas Chamego Quente e Forró Us Bakanas.

No domingo (10), a programação cultural tem início logo pela manhã com o plantio de Ipês, na sequência o 1° Ecopedal de Borborema e apresentação de Free Style. Também estão confirmados a realização do 1° Encontro dos Filhos e Amigos de Borborema e shows com Fábio e Forró Feitiço, à noite. O encerramento do Raízes do Brejo ocorre com um show de Lukass Bass em comemoração aos 60 anos de emancipação política de Borborema.

