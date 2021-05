Cidade de Alagoas é penalizada pelo ´caciquismo´ na política

Relato pelo jornal O Estado de São Paulo: a três semanas da eleição de 2020, o então prefeito de Junqueiro (AL, foto), Carlos Augusto (MDB), anunciou a chegada de um trator e de uma retroescavadeira à cidade.

Carlinhos, como é conhecido, concorria a novo mandato, apoiado pelo deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), atual presidente da Câmara Federal.

Segue a matéria: as máquinas foram entregues pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) à prefeitura do município.

A oposição, no entanto, venceu a disputa após 28 anos de domínio do grupo de Lira em Junqueiro.

Quando o novo prefeito, Leandro Silva (PTB), assumiu, as duas máquinas já haviam sido

devolvidas pelo antecessor à Codevasf.

*com informações do ´estadão´