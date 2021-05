Cícero Lucena visita estabelecimento que será inaugurado nesta quarta-feira em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena fez, na tarde desta segunda-feira (17), uma visita de cortesia à nova loja do SuperFácil Atacado, que será inaugurada nesta quarta-feira (19), em João Pessoa.

A unidade, que faz parte do Grupo Nordestão, fica localizada na Rua Diógenes Chianca, ao lado do Centro Administrativo Municipal, no bairro de Água Fria.

Acompanhado pelo vice-prefeito Leo Bezerra, o prefeito foi recepcionado pelos empresários do Grupo Nordestão. Ele destacou a alegria pela abertura do atacado, que vai gerar mais de 250 novas vagas de emprego na Capital.

“É muito importante quando você tem um empreendimento que vai fortalecer a economia através da geração de emprego, da melhor distribuição de renda e aumentar a oportunidade de o consumidor ter a oportunidade de comparar. Ficamos felizes por serem empresários do estado vizinho (Rio Grande do Norte) e que chegam para ajudar o desenvolvimento do setor industrial da Paraíba”, destacou o prefeito.

Leo Bezerra também comemorou a chegada da empresa, sobretudo pela geração de emprego e renda em um momento complicado que o País atravessa em meio a uma pandemia. “Eu fiz questão de vir aqui com o prefeito Cícero porque nós sabemos a escassez de empregos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. É uma satisfação estar aqui ao lado do prefeito inaugurando mais um empreendimento que vai trazer muitos frutos para o nosso município”, celebrou.

Estrutura – A loja conta com mais de 5.000 m² de área de vendas, frutas e verduras, 26 check-outs e 426 vagas de estacionamento. O SuperFácil será abastecido por 12.000 m2 de painéis de energia solar e receberá uma ampla central de serviços bancários e praça de alimentação integrada, além de clínicas médicas e academia com 1.000 m².

O presidente do Grupo Nordestão, Leôncio Etelvino de Medeiros, agradeceu a visita do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra, e destacou que já tem planos de abrir mais lojas na Capital paraibana.

“Para nós é uma honra receber o prefeito Cícero Lucena. Nós sempre desejamos ter uma loja aqui em João Pessoa. Nós só tínhamos lojas no Rio Grande do Nordeste e dizíamos internamente: quando formos crescer para onde vamos? João Pessoa, na Paraíba. Esperamos que não fique só nessa, que venham outras lojas, para que a gente possa contribuir gerando emprego e renda para a cidade”, disse o empresário.

Cícero e Leo também foram acompanhados pelo deputado federal Efraim Filho e pelo superintendente da Semob-JP, George Morais.

Parceria – A Prefeitura e o Grupo Nordestão firmaram uma parceria para melhorar a fluidez do trânsito da Avenida Hilton Souto Maior, que é um dos principais corredores da Capital. A obra, que já será iniciada nesta terça-feira (18), será realizada pela iniciativa privada e tem um investimento no valor de R$ 500 mil, com conclusão prevista para 60 dias. Durante a visita, Cícero Lucena e o presidente da empresa, Leôncio Etelvino, assinaram o termo para a realização do projeto.

Neste primeiro momento, vai ser realizada na rotatória localizada próximo a um call center, um ajuste para a melhoria da circulação de veículos, principalmente os de grande porte, como caminhões e ônibus. A primeira etapa das intervenções visa dar mais fluidez no trânsito entre os bairros do José Américo e Água Fria.

“Nós conversamos com a empresa no sentido de que eram necessários investimentos nessa região de Água Fria e José Américo, na Avenida Hilton Souto Maior, para melhorar a fluidez do trânsito. Desenhamos o projeto e eles estão aportando os recursos que vão nos ajudar a solucionar esse problema. É importante essa compreensão do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público”, explicou Cícero.