Chuva em João Pessoa: equipes em ação para minimizar transtornos

Desde as primeiras horas do dia, a Prefeitura de João Pessoa mobiliza uma grande equipe que envolve várias secretarias para minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas que caem na Capital nesta quinta-feira (13). Até as 10h, a Defesa Civil já havia registrado mais de 78 mm de chuva na cidade.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) está monitorando as chuvas registradas e os transtornos causados ao trânsito nos principais corredores da cidade. O objetivo é garantir a segurança, reduzindo o risco de acidentes e atuando em casos emergenciais motivados pelos alagamentos.

De acordo com o superintendente George Morais, em razão das fortes chuvas com mais de 70 mm nas últimas 12 horas e ainda coma previsão de aumentar o volume de água nas próximas horas, o trânsito se mantém complicado, mas as equipes de agentes de mobilidade seguem nas ruas fazendo o disciplinamento, especialmente, nos cruzamentos semaforizados, onde foram constatados falta de energia e sistemas intermitentes.

“A partir do momento em que estamos realizando os reparos, a tendência é regularizar o fluxo. As equipes estão desviando e orientando as rotas alternativas para que os condutores possam circular o mais seguro possível. Estamos atentos em parceria com outros órgãos como a Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), trabalhando para que o trânsito possa normalizar no decorrer do dia”, explicou.

A chefe da Divisão de Educação da Semob, Gilmara Branquinho, alertou que os motoristas fiquem mais atentos ao trânsito nesse dia chuvoso. “Nos dias de chuva temos que evitar freadas bruscas, transitar com velocidade reduzida, manter os faróis acessos em luz baixa para facilitar a visibilidade do veículo e manter a distancia segura dos demais veículos. São situações importantes onde as vias estarão mais escorregadias para que se evite derrapagens, aquaplanagem, colisões e acidentes”, ressaltou.

Os agentes de mobilidade que estão de plantão no Cott, entre às 6h e 00h, recebem ligações feitas ao Disk 118 e também pelo número de WatsApp (83) 98760-2134 e logo em seguida acionam as equipes que estão em campo realizando rondas, monitorando e fiscalizando. Até as 10h foram registradas as seguintes ocorrências pelo COTT/Semob-JP:

Ocorrências Semafóricas:

– R. Bancário Sérgio Guerra X R. Flambiyant

– Av. Maximiano Machado X Duarte da Silveira

– Av. Rio Grande do Sul x Santa Catarina / Santa Catarina X São Paulo (Conjugados)

– Av. Getúlio Vargas X Av.Tabajaras

– Av. Maximiano Figueiredo X Walfredo Leal

Pontos de alagamento:

– Av. Hilton Souto Maior (antes da Rotatória do CAIC), sentido mangabeira (1 faixa fluindo);

– Av. Sanhauá (CBTU);

– Rua da Mata (Cabo Branco);

– Av. Waldemar Naziazeno (Supermercado Cestão) e lateral da Central de Polícia

Limpeza

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) está atuando em diversas ruas e avenidas da Capital, realizando limpeza da rede de galerias de águas pluviais para reduzir os transtornos causados à população, desde a madrugada desta quinta-feira (13). A limpeza é feita diariamente e é intensificada em dias chuvosos.

Entre os bairros atendidos estão Valentina, Cristo, Centro, Varadouro, Água Fria, Geisel, Torre e Cabo Branco, entre outros. Os trabalhos contam com a participação de uma equipe formada por 80 homens.

Para reforçar os serviços de limpeza das galerias, a Seinfra está utilizando caminhão com hidrojateamento. O caminhão de hidrojateamento libera uma pressão de água na mangueira e serve para fazer a desobstrução da rede de drenagem das galerias pluviais.

A maior parte dos serviços se concentra na limpeza, remoção de entulho e desobstrução de galerias de águas pluviais em vários pontos da cidade. No período de chuvas intensas esses serviços são intensificados. O objetivo é facilitar o escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos em ruas e avenidas da Capital.