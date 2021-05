Cantor cai de 11º andar de hotel e morre no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, conhecido como MC Kevin, caiu do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio, no início da noite deste domingo (16), mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo por volta das 22h.

O estado de saúde do músico foi considerado grave pelo Corpo de Bombeiros que realizaram o resgate. Ele foi levado ao hospital, mas teve a confirmação da morte por meio de sua assessoria.

“O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 18h15 para atendê-lo. O quartel da Barra da Tijuca o atendeu e encaminhou para o hospital Miguel Couto em situação vermelha, ou seja, grave”, informou o Plantão de Confirmação de Ocorrência à reportagem.