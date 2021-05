Campina Grande vacina hoje pessoas com comorbidades a partir dos 54 anos

A população de mais uma faixa etária com comorbidades começa a ser vacinada contra a Covid-19 em Campina Grande nesta quinta-feira, 13. Agora, serão imunizados em 1ª dose as pessoas com 54 anos, conforme explicou o secretário municipal de Saúde, Filipe Reul.

– Essa vacinação acontecerá nas Unidades Básicas, Centros de Saúde e também nas Policlínicas – destacou.

Filipe explicou que não é necessário o agendamento dessa vacinação, bastando apenas se dirigir aos locais citados com a documentação necessária: laudo que comprove a comorbidade e também os documentos pessoais, a exemplo do cartão do SUS.

– Já no período da tarde desta quinta-feira, 13, teremos outra ação de vacinação, na Pirâmide do Parque do Povo, para este mesmo público. Mas, para essa ação, é necessário o agendamento no site: vacinacao.campinagrande.pb.gov.br. A relação das comorbidades que garantem a vacinação atualmente em Campina Grande estão publicadas nas redes sociais da própria Secretaria de Saúde – relembrou.