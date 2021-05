Câmara aprova Título de Cidadã Pessoense para ex-BBB de CG

Paraibana campeã do programa Big Brother Brasil (BBB), Juliette Freire será homenageada pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

Na sessão ordinária desta quinta-feira (13), os vereadores da capital paraibana aprovaram por unanimidade o Título de Cidadã Pessoense proposto pelo vereador Bruno Farias (Cidadania) à digital influencer pelo seu desempenho na “casa mais vigiada do país’.

A honraria foi justificada por ela ter divulgado as belezas da capital paraibana e de todo o Estado com retidão e extremo amor à cultura nordestina.

O primeiro vereador a se pronunciar sobre a honraria foi o Bispo José Luiz (Republicanos), que perguntou sobre os requisitos para se homenagear alguém na CMJP.

“Não há dúvidas que todo o país torceu por Juliette e todo mundo ficou feliz por ela ter divulgado a Paraíba em todo Brasil. Mesmo assim, qual o porquê deste título à Juliette?”, questionou.

Em seguida, diversos parlamentares retrucaram o questionamento do vereador exaltando as qualidades e o desempenho da paraibana, que durante 100 dias demonstrou seu amor e carinho ao Nordeste como um todo.

O autor do título, Bruno Farias (Cidadania) destacou que Juliette é a grande embaixadora dos potenciais turísticos tanto da Paraíba quanto de João Pessoa.

“Juliette divulgou, de forma singular, nosso destino turístico como nenhuma campanha publicitária conseguiu, com um alcance gigantesco. Hoje, com 28,7 milhões de seguidores no Instagram, ela é um fenômeno nas redes sociais e faz questão, com seu jeito autêntico e firme, de sempre enaltecer suas raízes, assim como fazia ainda dentro do BBB. Ela abordou temas com as belezas naturais, a história, a cultura, o artesanato, enfim, todos os encantos que fascinam as pessoas e que estão muito presentes tanto na Paraíba quanto em João Pessoa”, justificou.

Já os vereadores Zezinho Botafogo (Cidadania), Luiz Flávio (PSDB) e Thiago Lucena (PRTB) fizeram questão de deixar claro que são rigorosos em conceder honrarias, mas que a digital influencer era por demais merecedora da homenagem.

“O que ela fez na divulgação de nossa cidade e pela Paraíba foi algo jamais visto”, enfatizou Zezinho. “Não temos noção do que o engajamento nas redes sociais traz para nossa cidade. Sem nenhum investimento real, Juliette trouxe o olhar positivo para nossa cidade, o que vai resultar em muito mais turistas em João Pessoa”, asseverou Thiago Lucena.

Por sua vez, outros vereadores também destacaram a postura da paraibana no decorrer do programa. Guga (Pros) afirmou que ela não teve vergonha de suas raízes e mostrou um caráter irreparável, sendo motivo de orgulho para Paraíba.

“Juliette fez o que muitos pessoenses nascidos aqui não fizeram. Ela devolveu ao brasileiro a crença de que existem pessoas boas, amorosas e caridosas. Não sei se a PBTur já conseguiu fazer o que Juliette fez em 100 dias no BBB, divulgando nosso estado. Ela nos mostrou que ainda existem pessoas boas dividindo o espaço conosco”, refletiu o vereador Milanez Neto (PV). Para o vereador Carlão (Patriotas) a paraibana é uma pessoa incontestável.

“Passei a ver o programa por causa dela e essa homenagem é um presente de nossa cidade para ela, pela divulgação que fez”, alegou.

Já Marmuthe Cavalcanti (PSL) a denominou de personagem que protagoniza a valorização da região Nordeste, sempre de forma cordata e educada.

Dois vereadores que também são esportistas, Tarcísio Jardim (Patriotas) e Junio Leandro (PDT), revelaram que, da mesma forma que Juliette, sempre sofreram preconceito ao competirem em outras regiões do país.

“Viajei competindo pelo Brasil e senti a ‘xenofobia interna’ que existe neste país. Acho justa essa homenagem porque ela esbravejou por todo país o orgulho de ser nordestina e honrou nossa cultura no BBB21”, comentou Tarcísio.

“Ela não negou suas raízes e manteve seu sotaque, além de honrar o nome de nossa cidade”, disse Junio Leandro.

Pegadinha do Bispo

“Preciso que entendam porque fiz o questionamento sobre essa homenagem. Eu soube que uma Câmara da Paraíba foi contrária ao título a Juliette. Acho que se não fizéssemos essa discussão passaria desapercebida a importância dessa honraria. Juliette é uma paraibana que não negou suas raízes. Todos sabem que sou cidadão desta cidade por título recebido, o que me honra. Posso dizer que a Paraíba é uma antes e outra depois da projeção de Juliette. Esse debate foi importante para justificar e ratificar a importância dessa homenagem”, explicou o vereador.