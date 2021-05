Bruno visita maior hospital da Paraíba e o mais moderno do Nordeste

A convite do chanceler Dalton Gadelha, da Facisa, o prefeito Bruno Cunha Lima visitou o prédio do HELP – Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, localizado no bairro das Malvinas. Com investimento estimado em R$ 150 milhões, trata-se do maior hospital da Paraíba e o mais moderno em construção no Nordeste.

O HELP dispõe de uma estrutura moderna, com material de alta qualidade aplicado em todos os 30 mil metros de área construída. No total o hospital, projetado para atendimento de âmbito regional, vai disponibilizar 400 leitos, sendo 40 de UTI; 21 salas de cirurgia (inclusive remota), além de contar com um estacionamento para 800 veículos e nove elevadores em pontos estratégicos do prédio.

O total de empregos diretos projetados no HELP chegará a 3 mil. Só na obra, no momento, 150 pessoas estão contratadas, de acordo com o médico e diretor Diego Gadelha.

A consultoria para a consolidação do projeto vem sendo realizada, desde a concepção, por equipes do Hospital Albert Einstein, de São Paulo (SP).

Bruno conheceu o Hospital (que já funciona, parcialmente) e as instalações ainda em fase de conclusão da obra, acompanhado da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima; do secretário-adjunto da Saúde do Município, Gilney Porto; do secretário municipal de Agricultura Renato Gadelha; do coordenador de Comunicação da Prefeitura, Marcos Alfredo, e do assessor especial Roberto Santa Cruz.