Bruno Cunha Lima reafirma voto em Bolsonaro em 2022

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), não gostou dos gestos de diálogo do presidente do seu partido, Gilberto Kassab, com o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele disse em entrevista que não acredita que Kassab vá fazer alianças políticas com o partido dos trabalhadores e se manifestou contrário a qualquer tipo de aproximação com a legenda adversária.

– O presidente Kassab é tido como interlocutor e isso impõe a ele obrigações de diálogos. Eu sou totalmente contrário a um movimento de aproximação com o PT, com o ex-presidente Lula e aquela turma. Já manifestei isso publicamente – bradou.

Bruno aproveitou ainda o espaço público para declarar apoio à reeleição do atual presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido).

– Naturalmente voto em Bolsonaro. Pela minha formação, minha linha política, pela dicotomia e principalmente se houver essa polarização. Não concordo com a volta do PT – finalizou.