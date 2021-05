Bruno afirma que Cássio pode participar da disputa nas eleições 2022

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), voltou a comentar sobre as eleições do próximo ano.

Questionado em entrevista nesta quinta-feira (13) sobre um possível retorno do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) ao cenário político, Bruno foi enfático e apontou as competências do tucano.

Ele disse que é uma decisão individual de Cássio participar como candidato, mas que ele tem potencial e representatividade suficiente para a disputa.

– Cássio tem experiência e uma importância grande tanto no cenário local quanto nacional. Ele recorrentemente tem falado sobre o momento que está vivendo, então essa é uma decisão individual. De minha parte eu defendo que ele tem grandeza suficiente para participar – salientou.