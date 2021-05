Bar de Campina Grande é interditado por sete dias por descumprir decreto

A gerente da Gerência de Vigilância Sanitária de Campina Grande (Gevisa), Betânia Araújo, esclareceu, em entrevista a uma emissora de rádio local, que seis estabelecimentos foram autuados no último final de semana por descumprirem as orientações do decreto municipal, que visa prevenir o avanço da Covid-19 na cidade.

Ela pontuou que um desses estabelecimentos, o Bar do Cuscuz, foi alvo, inclusive, de uma interdição de sete dias, por ter sido notificado outras vezes e continuar descumprindo as regras sanitárias.

“Após os sete dias, vai ser desinterditado, multado e vamos continuar acompanhando. A terceira reincidência é por 14 dias e se o estabelecimento continuar descumprindo, assim como qualquer outro, pode ter seu alvará cassado”, explicou.

Betânia pontuou que a força tarefa montada, com órgãos como Procon, Gevisa, Polícia Militar e STTP, continua realizando as fiscalizações ainda mais intensificadas, buscando cobrir o máximo de estabelecimentos possíveis.

“É importante que a população nos ajude, porque nós estamos fazendo a nossa parte de fiscalizar estabelecimentos, de fazer o convencimento da população, de cobrar medidas sanitárias, mas está muito difícil fazer, as pessoas se negam a tomar as medidas de precaução”, lamentou.

Na ocasião, a gestora fez um apelo, principalmente aos jovens, destacando que a faixa etária de internações também está os incluindo.

“É exatamente por isso que a gente tem intensificado as ações nesses estabelecimentos, só que chega um ponto que a gente não pode, infelizmente, evitar a aglomeração das pessoas. A gente apela para a consciência”, disse.

Betânia disponibilizou o telefone 3310-6178 para denúncias, além de ressaltar a denúncia direta à polícia, pelo 190.