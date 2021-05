Azevêdo: “Estamos analisando dados para publicar um novo decreto”

O governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), lembrou, em entrevista a uma emissora de rádio, que o decreto estadual tem validade até esta quarta-feira (19), logo, estão sendo avaliados os dados da Covid-19 no Estado para saber quais medidas serão adotadas em um novo decreto.

“Estamos analisando esses dados com muito cuidado para que a gente possa publicar um novo decreto que terá validade a partir de quinta-feira (20), com novas medidas, se assim for necessário, podendo ter aumento de restrição em municípios que estiverem na condição laranja e vermelha”, disse.

Azevêdo enfatizou que o enfrentamento à pandemia ocorre há mais de um ano e pontuou situações nomeadas por ele como “repiques”.

– Todas as vezes em que você flexibiliza determinadas áreas e seguimentos econômicos, você tem um aumento de casos, e isso é o que aconteceu. Estamos agora tendo um repique de casos, principalmente na região do Sertão e na região polarizada por Campina Grande – finalizou.