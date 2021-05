Apresentador do Jornal Nacional aparece de novo visual

Da redação com Folhapress. Publicado em 18 de maio de 2021 às 8:16.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – William Bonner, 57, apareceu de barba nesta segunda-feira (17) no Jornal Nacional (Globo). O novo visual do âncora não passou batido pelos telespectadores, que usaram as redes sociais para elogiar e também para fazer brincadeiras.

“O William Bonner já desistiu e deixou a barba crescer, tempos difíceis”, comentou uma pessoa nas redes sociais. “A pandemia fez até o Bonner ficar de barba por fazer”, disse outro. “Bonner de barba, 2021 já encheu o saco de todo mundo”, afirmou um terceiro.

Alguns, no entanto, curtiram o visual e acharam que o jornalista ficou mais atraente. “O Daddy do jornalismo brasileiro”, elogiou um internauta. “O William Bonner de barba no JN, o que rolou? Não estou acostumada”, disse outra pessoa. “A minha libido está confusa.”

O apresentador, que comanda o telejornal desde 1996, estava de férias, assim como a parceira de bancada, Renata Vasconcellos. Durante a ausência da dupla, o programa foi apresentado por Flávio Fachel e Mariana Gross