Amigos se despedem de ´Zé Gotinha´ em Campina. Veja as imagens

Amigos e familiares se despediram, no começo da tarde deste sábado, de José Antonio Costa, ´Zé Gotinha´, no cemitério do Monte Santo, em Campina Grande.

O cortejo que conduziu os seus restos mortais até o cemitério partiu do Hospital das Clínicas, no bairro da Prata, com passagem pela rua onde ele residiu durante muitos anos, no bairro da Palmeira: Sinhazinha de Oliveira.

O cortejo, em instantes, foi sonoro, como forma de prestar a última homenagem, uma vez que foi desaconselhada a realização do velório devido à hipótese de a morte ter sido consequência da Covid-19.

´Zé Gotinha´ era assessor parlamentar do deputado Adriano Galdino e vivia intensamente o ambiente político.

Era irmão do jornalista, agente fiscal e jornalista Francisco de Assis Costa, que morreu há aproximadamente três meses, vítima de câncer.

Habitual frequentador da Praça da Bandeira, Calçadão da Cardoso Vieira e Partage Shopping, ´Zé Gotinha´ tinha também por hábito tomar café matinal com os amigos.