Abril Azul: Vereadores discutem conscientização sobre o autismo em sessão especial

Atendendo a uma propositura da vereadora Carol Gomes, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campina Grande, a Casa realizou na manhã desta terça-feira, 11, uma sessão especial alusiva ao Abril Azul, mês criado pela ONU para promover a conscientização e visibilidade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A solenidade, que contou com a participação da psicóloga e primeira-dama do Município, Juliana Cunha Lima, foi realizada em formato híbrido (presencial e remoto), obedecendo todos os protocolos de segurança, como vem fazendo a Câmara Municipal desde a retomada das atividades nesse formato, na semana passada.

Também estiveram presentes, dentre outras personalidades e autoridades, o secretário de Saúde do Município, Filipe Reul; Lívia Sales, coordenadora municipal de Saúde Mental; Edna Silva, coordenadora da Pessoa com Deficiência do Município; a fonoaudióloga Paula Campos; Adriana Costa, do Capsinhoe; e, representando as mães de autistas de Campina Grande, Joelma da Silva.

Emocionada, a vereadora Carol falou sobre a importância da sessão especial. “Me sinto feliz, tenho orgulho de ter feito parte dessa causa tão importante que precisa de um olhar precoce e de acolhimento. Aqui é um início de uma caminhada. Abrace a causa autista e das doenças raras”, destacou a presidente da Comissão de Saúde da CMCG.

CONQUISTAS

Durante sua fala, a primeira-dama Juliana Cunha Lima citou os avanços e conquistas do Município nos últimos quatro primeiros meses para atendimento de pessoas autistas, incluindo a reinauguração do chamado “Capsinho”, o funcionamento do Centro Especialização em Reabilitação (CER), a criação de um ambulatório de saúde mental e melhorias nas demais unidades de saúde, além do projeto para a futura clínica-escola para autistas.

COMPROMETIMENTO

O presidente da Câmara de Vereadores, Marinaldo Cardoso, por sua vez, além de ressaltar a importância da solenidade e do tema em pauta, lembrou que a Casa de Félix Araújo se mantém conectada com todas as discussões e demandas da sociedade campinense. “Como Casa do Povo, o legislativo tem pleno comprometimento com a cidade, seu povo e seus desafios e conquistas”, frisou.

